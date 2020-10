L'aéroport Nice Côte d’Azur déploie des tests antigéniques

L’aéroport Nice Côte d’Azur a organisé et mis en place avec l’aide de la Métropole de Nice dans son terminal 2 une salle dédiée aux tests antigéniques.



Cette organisation inédite, avec le soutien de l’Etat, de la Ville, de l’Agence régionale de Santé, et en partenariat avec Air France et Alitalia, représente un test grandeur nature ayant vocation à se déployer plus largement et de manière pérenne dans d’autres aéroports.



Le premier plateau technique complet et supervisé par les autorités sanitaires pour l’organisation de tests antigéniques a ouvert ce vendredi 30 octobre à 5h00 du matin.



" Ces tests sont proposés prioritairement et sur la base du volontariat aux voyageurs des compagnies partenaires à destination des Dom-Tom, ayant une escale à Paris-Orly ou Roissy-Charles de Gaulle, et aux voyageurs à destination de Rome. Ils sont également accessibles à tous les voyageurs au départ en faisant la demande ", précise l'aéroport dans un communiqué.