Aéroport Nice Côte d’Azur : près de 14,2 millions de passagers en 2023

Les nouvelles trajectoires au décollage, désormais utilisées en année pleine, ont, elles, réduit de 420 tonnes eqCO2 les émissions des avions

A terme, quand tous les postes seront équipés, ce seront quelque 6 000 tonnes eqCO2 qui seront également supprimées

Depuis 2010, le Groupe Aéroports de la Côte d’Azur est engagé dans une ambitieuse politique de décarbonation de ses activités.En 2023, il a poursuivi ses efforts pour parvenir, avant la fin de la décennie, à la neutralité sans compensation.Parmi les actions mises en place figure la suppression des chaudières à gaz, remplacées par une boucle à eau tempérée innovante qui a permis d’économiser les émissions de 700 tonnes eqCO2." ajoute le Groupe dans un communiqué.En parallèle, des travaux ont démarré en vue d’électrifier les postes avions "au large", autrement dit qui ne bénéficient pas déjà d’un raccordement à une alimentation électrique spécifique pour les avions placée sous la passerelle télescopique. "", poursuit le communiqué.Les Aéroports de la Côte d'Azur ont également poursuivi leur politique de reforestation du territoire, en partenariat avec l'et les communes avoisinantes de ses aéroports de Nice et de Cannes.En 2023,dans les communes de Roubion et de Séranon, portant à 15 052 le total d'arbres plantés depuis 2020, couvrant une superficie de 18,5 hectares.En parallèle,, récompensant son travail de recensement et de préservation de la biodiversité sur son terrain.se sont engagés dans la même démarche et espèrent obtenir le label prochainement.Enfin, l'aéroport Nice Côte d'Azur a entièrement revu sa politique en matière de valorisation des déchets, mettant en placeet a instauré un parcours de sensibilisation pour les passagers, les encourageant à adopter le tri sélectif. Dès leur arrivée à l'aéroport,à cette pratique, qu'ils peuvent ensuite reproduire tout au long de leur séjour, grâce à des dispositifs similaires présents au sein de la Métropole.