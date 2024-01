L'emblématique LUX* Belle Mare a réouvert ses portes à l’Ile Maurice Il se révèle tel un nouvel écrin luxueux et tendance signé LUX*

Depuis sa réouverture, le 1er octobre 2023, LUX* Belle Mare dévoile un luxe de haut niveau et un design saisissant où le minimalisme rencontre l’art de vivre tropical sur l'une des plus belles plages de l’île Maurice.



Rédigé par Manon Morelli le Lundi 15 Janvier 2024

Situé sur la côte est sauvage de l'île Maurice, près du village de Belle Mare, l'hôtel a accueilli ses premiers invités après plus d'un an de travaux et une complète rénovation.



Les convives ont pu redécouvrir son iconique plage de sable blanc, les offres culinaires novatrices, une collection unique d'expériences extraordinaires et des parcours de bien-être régénérants au Spa LUX* ME.



Découvrez ou redécouvrez LUX* Belle Mare et tout ce qu’il vous réserve.





La renaissance d’un joyau de l’hôtellerie 5* L'hôtel, entièrement rénové, dévoile un nouveau design saisissant pensé par le célèbre architecte mauricien Jean-François Adam, tout en préservant sa célèbre ambiance familiale. En partenariat avec le designer mauricien Jean-Marc Tang, l’établissement affiche un style à la croisée du tropical et du minimalisme, pour un ensemble à la fois chaleureux et zen.



« Nous sommes ravis de rouvrir les portes de LUX* Belle Mare après plus d'un an de rénovation. L’hôtel incarne un service personnalisé authentique et ce pour quoi l'équipe dévouée de LUX* Belle Mare a toujours été connue et appréciée, reflétant la marque de fabrique de LUX*. Il rejoint nos impressionnantes propriétés de l'île Maurice et fait partie du portefeuille du groupe, tout en poursuivant l'expansion dynamique de la marque emblématique LUX* dans le monde. Alors que nous accueillons de nombreux visages familiers et de nouveaux convives qui découvrent la magie de l’hôtel pour la toute première fois, nous visons à relever la barre et à repositionner LUX* Belle Mare au niveau international en tant que propriété de luxe à la pointe de la tendance dans l'industrie » s’est exprimé Paul Jones, Président Directeur Général de The Lux Collective



Ainsi, les 174 suites et les 12 villas qui composent l’établissement proposent un décor luxueux tout en élégance, où la lumière naturelle joue un rôle central dans l’équilibre et l’harmonie des espaces. Les intérieurs et extérieurs épurés, minimalistes, avec quelques touches subtiles du designer Jean-Marc Tang permettent de plonger le visiteur dans un cadre de vacances dès son arrivée.



En bord de plage, les 12 villas de toute beauté sont à elles seules de petits bijoux. Chacune dispose d’un service de majordome, d’une piscine privée, d’un jardin tropical pour combler les attentes des clients les plus exigeants. Les plantes tropicales, les couleurs douces et le mobilier élégant invitent à l’évasion et au voyage à chaque instant. Dès ses premiers pas le visiteur est invité à emprunter un sentier verdoyant le menant au lobby de l’hôtel et à sa vue panoramique exceptionnelle face à la mer. Profitez d’un séjour exceptionnel dans cet écrin hors du temps et plongez au cœur de la culture et des saveurs locales.







LUX* Belle Mare, tel un paradis du bien-être Conçus sur une approche holistique du bien-être, LUX* ME Wellbeing et le Spa LUX* Me accompagnent les hôtes dans leur quête de détente et d’évasion durant leur séjour à LUX* Belle Mare.



Les cinq éléments : la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace, au coeur de cette approche holistique, sont les bases des parcours bien-être proposés à l’hôtel.



Chaque parcours, basé sur l’équilibre, est personnalisé selon les besoins spécifiques et les envies de chacun, mêlant activités de pleine conscience, soins spa apaisants, et pratiques telles que l'entraînement en suspension, le massage aérien, ainsi que des thérapies aquatiques. Les hôtes sont invités à concevoir leur propre Programme d'immersion bien-être, étendu sur une durée de 3, 5 ou 7 jours.



Côté fitness, l’hôtel s’est doté du nouveau système modulaire de musculation fonctionnelle de Technogym - Universe - une première dans l’océan Indien. Des cours de pilates, séances de yoga et de bien-être sont aussi au programme, en intérieur et sur la plage. Tout est réuni pour garantir une expérience unique, un lâcher prise total et un moment de pure détente dans un cadre paradisiaque.



Une offre gastronomique sublimée, rare et authentique Déjà reconnu pour la qualité de sa cuisine, LUX* Belle Mare est de retour avec cinq restaurants exclusifs proposant une palette incroyable de goûts et de saveurs, préparés par des Chefs talentueux.



Beach Rouge - concept de club de plage signé LUX* - sert une cuisine méditerranéenne fraîche pour un déjeuner ou un dîner décontracté, avec une vue imprenable sur l’océan. Passage obligé au cours de votre séjour, le restaurant signature Amari by Vineet, par le chef étoilé Michelin V. Bhatia, présente une approche moderne du patrimoine culinaire indien, dans un cadre élégant orné de fresques contemporaines.



Le restaurant Duck Laundry, propose quant à lui une vision moderne de la cuisine chinoise avec en plat signature son réputé canard laqué.



A côté de la piscine de l’hôtel, le restaurant MONDO est ouvert toute la journée. Il propose des plats des quatre coins du monde qui séduiront assurément petits et grands. Les plus pressés pourront se rendre à Royce Street pour déguster une cuisine asiatique - servie depuis une Rolls-Royce Limousine Hooper vintage de 1933 !



Dans tous les restaurants, le concept Keen on Green - cher à LUX* - garantit des produits locaux et des menus dédiés à la cuisine végétarienne et végétalienne séduisants même les plus jeunes.



Côté bar, The Mixologist avec ses cocktails originaux aux produits locaux, servis avec en toile de fond, la piscine et le lagon ne laisseront personne indiffèrent. Nouveauté de cette réouverture, Maison LUX*, somptueux café à la napolitaine, fait son entrée à LUX* Belle Mare.





Un hôtel parfait pour les familles LUX* Belle Mare offre une escapade passionnante pour les enfants de tous âges. Les clubs enfants – PLAY de 3 à 11 ans et STUDIO 17 de 12 à 17 ans – proposent des activités variées quelle que soit la météo. Le programme du PLAY s’articule autour de piliers tels que la mobilité, la créativité ou le bien-être, tout en plongeant les enfants dans la culture locale en permettant aussi aux parents de partager ces moments de plaisir. STUDIO 17 offre lui la possibilité aux ados de se retrouver autour de compétitions sportives, sur la plage ou sur l’eau ou de partir en excursion. Des espaces ont aussi été pensés pour permettre aux heureux parents de partager des moments précieux avec leurs bébés.

A travers ses restaurants, ses espaces dédiés au bien-être, ses infrastructures exceptionnelles, sans oublier ses Suites qui peuvent dès la première catégorie accueillir 2 adultes et 2 enfants ou 2 adolescents, LUX* Belle Mare est incontestablement l’hôtel idéal pour les familles. Il invite à l’évasion dans un cadre paradisiaque où parents et enfants se retrouveront et se ressourceront tous ensemble.



L’établissement, orienté vers un avenir plus durable, maintient et renouvelle son engagement en faveur de la durabilité en appliquant à chaque étape de son fonctionnement des pratiques socialement responsables et respectueuses de l'environnement.



Avec la réouverture tant attendue de LUX* Belle Mare, le groupe œuvre jour après jour pour garantir un service d’excellence à ses hôtes. Plus qu’un séjour, LUX* offre une parenthèse hors du temps et des moments extraordinaires.



Pour célébrer sa réouverture, LUX* Belle Mare propose une offre spéciale « Hello 2024 ». Pour toute réservation avant le 14 février 2024, profitez de :

20% sur les séjours du 20 décembre au 30 avril 2024, ou du 1er octobre 2024 au 30 avril 2025. 15% sur les séjours du 1er mai au 30 septembre 2024

Enfin n’hésitez à consulter la

Contacter The Lux Collective Justine Vergeot

Sales & Marketing Officer – Europe

The Lux Collective – Paris

Téléphone : 01 44 55 01 11

Email :



Site web : www.luxresorts.com



Sales & Marketing Officer – EuropeThe Lux Collective – ParisTéléphone : 01 44 55 01 11Email : justine.vergeot@theluxcollective.com

