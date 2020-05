L’île Maurice et son histoire

Joyau de l’océan indien, l’île Maurice conserve cette image de paradis, avec ses plages de sable blanc, son lagon envoûtant et ses eaux turquoise… mais pas que ! L’île Maurice mérite également le voyage pour son histoire, sa mosaïque de cultures et sa spiritualité.

L’île Maurice fut découverte par les Arabes au IXème siècle, puis visitée par les Portugais, les Hollandais, les Français, les Anglais et devient indépendante en 1968.



Aujourd’hui, la population mauricienne est un véritable melting-pot culturel, riche d’influences indiennes, européennes, africaines et chinoises.



Le tout créé une diversité patrimoniale, en parfaite symbiose.



L’île Maurice est réputée pour la grande diversité de ses origines, tous les groupes ethniques cohabitent en parfaite harmonie.

Cette diversité s’est produite au fil des siècles avec différentes vagues d’immigration.

A ce jour, les cultures, les langues, les valeurs et traditions de chacun sont respectées, et toutes les religions cohabitent.

La diversité culturelle de l’île Maurice Le voyage commence à Port Louis, avec la visite d’un lieu très émouvant l’Aapravasi Ghat, site classé au Patrimoine Mondial de l’humanité et point de départ de l’une des plus grandes vagues migratrices de l’histoire mondiale.

A l’île Maurice, environ 500 000 travailleurs engagés dont 97,5% indiens arrivèrent par ce dépôt d’immigration permettant aujourd’hui de comprendre la culture indienne de l’île Maurice.



Après cette première visite essentielle, c’est en s’aventurant sur les routes mauriciennes que l’on découvre au détour des rues et villages, des temples et des sites religieux uniques.

La pagode chinoise de Kwan Tee, bâtie au XIXe siècle aux Salines est un parfait exemple, avec la présence des fidèles venant déposer des offrandes aux pieds des statues de Bouddha. C’est en poursuivant le voyage, que l’on découvre également la culture hindoue en se rendant au temple de Maheswarnath Shiv Mandir dans le village de Triolet, ou en contemplant la statue de Shiva dressée sur 33 mètres de hauteur et faisant face au lac sacré de Grand bassin dans le sud de l’île.



Enfin, ce pèlerinage emmène également le visiteur aux abords de l’église Notre Dame auxiliatrice de Cap Malheureux. Erigée en mémoire des naufragés de la région, son emblématique toit rouge est tourné vers le lagon et l’île Coin de Mire à l’horizon.



Le patrimoine culturel de l’île Maurice s’exprime aussi par la danse qui est très répandue sur l’île.

A l’image de sa population multiculturelle, l’île est bercée par des sons et des rythmes venus de l’Inde, de Chine, d’Afrique et d’Europe.

La danse la plus populaire est le Sega, cette danse nationale considérée comme un art, est aujourd’hui classée au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Initialement pratiquée autour d’un grand feu de camp, les couleurs vives des costumes des danseurs sont ravivés par les flammes et les curieux sont envoutés par les instruments traditionnels telle que la ravanne qui accompagne les chants du Sega.





Des lieux témoins d’une histoire forte Certaines grandes demeures coloniales ont résisté au temps et aux cyclones, les voyageurs peuvent aujourd’hui découvrir les plus emblématiques d’entre elles, dont le château de Labourdonnais, construit au milieu du XIXème siècle ou la Maison Eureka ancienne demeure familiale de l’écrivain J.M.G Le Clézio.

Ouvertes au grand public, elles replongent les voyageurs dans l’histoire mauricienne, et mettent en valeur pour certaines leur passé agricole comme la Rhumerie des Mascareignes.

A Souillac, le Domaine de Saint Aubin est surplombé par une demeure coloniale datant du 19ème siècle. On y admire des meubles datant de la Compagnie des Indes, une collection de photos et une distillerie d’huiles essentielles. Le parc floral et le beau jardin de camphriers et d’arbres endémiques s’offrent aux hôtes le temps d’une balade hors du temps.



Pour les passionnés d’histoire, les amoureux d’objets anciens et les admirateurs de patrimoine architectural, l’île Maurice est donc une destination rêvée, où cadre paradisiaque s’accorde avec les traditions de son peuple.

A propos de l’office de tourisme de l’île Maurice L’île Maurice se trouve dans l'océan Indien, à environ 800 kilomètres à l'est de Madagascar.

L'île volcanique est célèbre pour la chaleur de sa population multiculturelle, ses plages de sable blanc et ses hôtels luxueux.

Grâce au climat austral, même pendant les saisons les plus fraîches, de mai à septembre notamment, les températures descendent rarement en dessous de 22°C le long des côtes, ce qui fait de Maurice une destination de vacances toute l'année.



L'île est idéale pour les amateurs de sports nautiques, les golfeurs, les randonneurs, les amateurs de culture, les curistes, les lunes de miel et pour les familles. La capitale de l’île Maurice est Port Louis.

Il y a 1,3 millions d’habitants à Maurice incluant l’île Rodrigues. Trois religions se côtoient dans l’harmonie : l’Hindouisme, l’Islam et le Christianisme. L’anglais est la langue administrative de l’île mais le français et le créole sont utilisés au quotidien.

Site internet : tourism-mauritius.mu/fr Mail : ilemaurice@interfacetourism.com Téléphone : 01 53 25 12 07

