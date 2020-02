L'île Maurice, l’appel de la nature

Avec ses plages à perte de vue, ses lagons turquoise et son climat subtropical, l’île Maurice regorge de paysages paradisiaques et ensoleillés. Mais plus qu’une destination balnéaire, l’île est également une destination privilégiée pour les adeptes de nature et d’aventure.

Rédigé par Office de tourisme de l’île Maurice le Lundi 10 Février 2020

Avec une nature protégée, une flore et une faune exceptionnelle, de magnifiques réserves naturelles et de nombreux parcs, l’île Maurice est une destination verte.

Entre forêts, montagnes, vallées luxuriantes, cascades et rivières, elle offre des vues à couper le souffle. Les trésors qu’elle recèle sont tous aussi époustouflants les uns que les autres.



Tout au long de l’année, un large éventail d’activités est proposé aux visiteurs pour leur faire découvrir l’île sous une tout autre dimension, telles que le canyoning, l’équitation ainsi que des randonnées.



Située au sud-ouest de l’Océan Indien, l’île Maurice est un joyau de la région dont les richesses naturelles méconnues se dévoilent peu à peu, laissant les voyageurs s’immerger dans un décor où la végétation y est luxuriante.



Deux sites sont notamment recensés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : Le Morne Brabant et l’Aapravasi Ghat.

L’île Maurice, terre de randonneurs D’exceptionnelles randonnées sont possibles sur toute l’île et accessibles à tous. Les nombreux domaines offrent des balades au cœur d’une végétation exotique, permettant de gravir des sommets, d’admirer de sublimes panoramas, de découvrir d’impressionnantes chutes d’eau ou encore de combiner marche à pied et baignade.



Le Parc National des Gorges de la Rivière Noire, situé dans le sud-ouest de l’île, offre de nombreux sentiers pédestres balisés qui raviront les randonneurs et amoureux de la nature. Les voyageurs pourront profiter de magnifiques paysages en reliefs, entre cascades et vues dégagées sur la mer. Préservant plus de 6500 hectares de forêts indigènes, il représente un refuge pour une grande variété de plantes et d’oiseaux menacés.



Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le Morne Brabant est une rencontre unique entre mer et montagne. Une vue imprenable est offerte aux courageux qui entreprennent cette randonnée de trois heures. Terrain de jeu rêvé pour les amateurs de nature, cette montagne s’admire depuis les plages qui la bordent, offrant une expérience extraordinaire.



Les Cascades de Tamarin offrent des vues à couper le souffle sur les chutes d’eau, montagnes et rivières qui composent la randonnée. Les visiteurs se promènent sur un circuit les menant d’une cascade à l’autre, accessible à tous. Les plus téméraires pourront découvrir le lieu en pratiquant le canyoning aux côtés des intrépides guides locaux.

L’île Maurice, terre de découvertes Paradis pour les botanistes du monde entier, l’île Maurice possède une biodiversité surprenante.

Le Jardin botanique de Pamplemousses, premier jardin botanique tropical au monde, est l’un des sites touristiques les plus connus de l’île. Au sein d’un cadre calme, les visiteurs apprécient l’incroyable collection de plantes indigènes et exotiques, dont les spectaculaires nénuphars géants Victoria Amazonica.



Lieu incontournable de l’île, la Terre de 7 Couleurs est un phénomène géologique unique se trouvant dans la région de Chamarel.

Ses dunes colorées d’origine volcanique oscillent entre l’ocre, le marron ou encore le violet. Les visiteurs pourront également admirer l’immense cascade de Chamarel, témoin du passé volcanique de l’île.



Si vous vous êtes déjà demandé où vivait le Dodo ou à quoi ressemblait Maurice avant l'arrivée des humains, alors visitez Ebony Forest.

Évadez-vous des plages pendant quelques heures et plongez-vous dans les montagnes et la verdure de Chamarel, qui abrite certaines des espèces les plus menacées du monde. À la fin de la visite un magnifique point de vue sur le Morne vous attend.

L’île Maurice, terre où le mot aventure prend tout son sens Si l’île offre une diversité surprenante de paysages, les activités qui y sont proposées sont toutes aussi nombreuses. Famille, sportifs, aventuriers et amateurs de sensations trouveront leur bonheur au cours de leur escapade sur l’île.



Idéal pour découvrir le cœur de l’île Maurice à travers des excursions à pied, en vélo, en quad, à cheval ou encore profiter d’une descente en tyrolienne, le Domaine de l’Etoile est un lieu multi-facettes situé au pied de montagnes où une dense végétation s’approprie la vallée. La beauté de cet ancien domaine sucrier séduira les voyageurs, petits et grands.

À propos de l’office de tourisme de l’île Maurice L’île Maurice se trouve dans l'océan Indien, à environ 800 kilomètres à l'est de Madagascar.

L'île volcanique est célèbre pour la chaleur de sa population multiculturelle, ses plages de sable blanc et ses hôtels luxueux.

Grâce au climat austral, même pendant les saisons les plus fraîches, de mai à septembre notamment, les températures descendent rarement en dessous de 22°C le long des côtes, ce qui fait de Maurice une destination de vacances toute l'année.



L'île est idéale pour les amateurs de sports nautiques, les golfeurs, les randonneurs, les amateurs de culture, les curistes, les lunes de miel et pour les familles. La capitale de l’île Maurice est Port Louis.

Il y a 1,3 millions d’habitants à Maurice incluant l’île Rodrigues. Trois religions se côtoient dans l’harmonie : l’Hindouisme, l’Islam et le Christianisme. L’anglais est la langue administrative de l’île mais le français et le créole sont utilisés au quotidien.

Site internet : tourism-mauritius.mu/fr Mail : ilemaurice@interfacetourism.com Téléphone : 01 53 25 12 07

