L’île Maurice, une parenthèse bien-être

Si l’île Maurice a bâti sa réputation sur ses paysages paradisiaques, le joyau de l’Océan Indien se démarque également par la qualité de ses prestations bien-être et s’affirme comme la destination idéale pour se ressourcer, en couple, en famille ou entre amis.

Pour offrir équilibre et harmonie aux visiteurs de l’île Maurice, de nombreux établissements hôteliers intègrent aujourd’hui un spa et une palette d’expériences bien-être.



Les professionnels aux mains expertes et à la formation reconnue, prodiguent un service unique alliant volupté et détente.

Qu’il s’agisse de traitements sur mesure, de soin classiques ou personnalisés ou encore de massages signature, le personnel des spas de l’île met toujours en place les dernières pratiques pour faire vivre une escapade de bien-être au voyageur en quête d’évasion.



Cette parfaite connaissance du corps et de ses dysfonctionnements permet de retrouver un état de sérénité absolu.



Un savoir-faire issu de la diversité culturelle de l’île La diversité culturelle de l’île Maurice permet de proposer une large gamme de soins au multiple visage.



Les racines orientales de l’île se retrouvent dans les thérapies ayurvédiques, les expériences de méditation et de yoga aux premières heures jour et autres soins inspirés des pratiques ancestrales.

En effet, les visiteurs se laissent tenter par des rituels inspirés de différentes régions du monde, leurs pharmacopées et leurs parfums pour découvrir des rituels uniques et inoubliables.

Les soins proposés ont cette particularité de faire du bien, en profondeur et durablement, physiologiquement comme mentalement.

Une approche holistique et responsable Pour parfaire cette parenthèse de bien-être la plupart des établissements s’inscrivent dans une approche holistique de la vitalité physique et psychologique tout en prenant en compte de l’environnement unique dans lequel ces soins s’inscrivent.



Ayant à cœur d’adopter une approche responsable et durable respectueuse de l’environnement, chaque détail de l’offre de soin est étudié, des matériaux utilisés, aux matières premières qui composent les produits en passant par l’agencement des lieux afin de respecter au mieux l’environnement et l’équilibre du corps.



A l’Ile Maurice on découvre de vraies pépites architecturales pensées pour se fondre entièrement dans la nature et faire tête-à-tête avec les éléments.

Ces lieux réunissent, modernité et design en raccord avec la gamme colorielle inspiré de l’environnement local : nuance de bleu, de vert jardin et du basalte noir mauricien. De plus, l’avantage certain de ces temples de bien-être, est la possibilité de se trouver à quelques mètres des eaux turquoises de l’île.

A propos de l’office de tourisme de l’île Maurice L’île Maurice se trouve dans l'océan Indien, à environ 800 kilomètres à l'est de Madagascar.

L'île volcanique est célèbre pour la chaleur de sa population multiculturelle, ses plages de sable blanc et ses hôtels luxueux.

Grâce au climat austral, même pendant les saisons les plus fraîches, de mai à septembre notamment, les températures descendent rarement en dessous de 22°C le long des côtes, ce qui fait de Maurice une destination de vacances toute l'année.



L'île est idéale pour les amateurs de sports nautiques, les golfeurs, les randonneurs, les amateurs de culture, les curistes, les lunes de miel et pour les familles. La capitale de l’île Maurice est Port Louis.

Il y a 1,3 millions d’habitants à Maurice incluant l’île Rodrigues. Trois religions se côtoient dans l’harmonie : l’Hindouisme, l’Islam et le Christianisme. L’anglais est la langue administrative de l’île mais le français et le créole sont utilisés au quotidien.

