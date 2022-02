Appli mobile TourMaG



L’impact d’une bonne stratégie de communication : Le cas du camping Plage et Bord de mer by Travel-Insight

Une communication bien pensée aide une organisation à atteindre ses objectifs commerciaux, voire à les dépasser. Définir ses objectifs, les outils à mobiliser, les leviers à mettre en place sont nécessaires pour créer une stratégie de communication adaptée à ses besoins et à sa cible.

Elle promeut les acteurs du tourisme et les accompagne dans le développement de leur communication. Avec passion et créativité, l'agence a pour ambition de développer des projets sur-mesure et de pousser les concepts de notoriété jusqu'à la transformation commerciale.



Aujourd'hui, elle vous propose de mieux comprendre comment la communication a un réel impact pour votre business et vos performances commerciales au travers de l'accompagnement fait pour le camping Plage et Bord de mer

La mise en place d’une stratégie de communication par Travel-Insight Afin de créer une stratégie de communication adaptée aux besoins de l’organisation, il est nécessaire de faire un état des lieux. Pour cela, une analyse de l’existant et un benchmark des concurrents doit être réalisé. Pour les réseaux sociaux, l’analyse de l’existant permet de poser les bases et de comprendre d’où l’on part en étudiant la régularité des posts, leur contenu, le budget dépensé pour la sponsorisation des posts. On regarde les visuels, la charte graphique, le style rédactionnel. On détermine les éléments à mobiliser ou à modifier pour continuer la communication en comprenant mieux pourquoi elle n’était pas optimale jusqu’à maintenant.



Le benchmark concurrentiel permet d’avoir une meilleure compréhension du positionnement et d’analyser les pratiques mises en place par les autres acteurs du domaine, sur les réseaux sociaux. L’analyse prend en compte les indicateurs suivants : la taille des communautés, le taux d’engagement de leurs pages, le rythme de publication, les formats des posts, les avis des internautes et les opérations qu’ils mènent. Cela permet à Travel-Insight de souligner les points positifs et négatifs que nous retrouvons chez la concurrence et de garder un œil sur leur présence social média tout au long de la collaboration.



Pour le cas du Camping Plage et Bord de mer, cela nous a permis de définir la façon dont le camping va s’exprimer selon les valeurs, la personnalité qu’on lui attribue et les cibles que l’on souhaite atteindre. Le fait d’établir nos personas permet de garder en tête notre cible. Les posts viennent ensuite toucher tous nos personas définis, avec des variations dans les centres d’intérêts, selon les sujets des posts. On va également établir les thématiques éditoriales, soit les grands axes de communication à valoriser tout au long de l’année au travers de nos posts. On vient définir nos objectifs à atteindre afin de pouvoir, tout au long de la collaboration, observer nos performances et faire des améliorations.



L’accompagnement dans la communication par Travel-Insight



Afin d’animer les réseaux sociaux tout au long de l’année même pendant la fermeture hivernale et d’humaniser le camping tout en reflétant au mieux son image et ses valeurs, Travel-Insight s’est rendu pendant 4 jours au camping afin d’y faire un tournage. L’agence a ainsi créé des photos, vidéos et tourné 4 spots publicitaires mettant chacun en valeur une spécificité : le parcours client à l’arrivée au camping, les animations et activités, les logements.

Ce jeu-concours a eu de beaux résultats. La publication a obtenu plus de 3 500 interactions : plus de 100 partages, près de 700 likes, plus de 800 commentaires. Avec près de 14 000 personnes atteintes, le camping obtient ainsi un taux d’engagement de près de 27%.



De nouveaux leviers de communication sont mobilisés en 2 pour gagner en visibilité et toucher une cible plus jeune. Ainsi, le camping Plage et Bord de mer développe son vcompte Tit Tok et va effectuer plusieurs opérations d’influence.

La gestion des campagnes publicitaires, une expertise-clé de Travel-Insight Afin de préparer les campagnes de sponsorisation, Travel-Insight met en place sur le site internet du camping Plage et Bord de mer un pixel. Il va nous permettre d’observer les parcours clients, des réseaux sociaux au site internet. On pourra ainsi, lors de nos campagnes de sponsorisations sur Facebook et Instagram, venir toucher les personnes déjà intéressées par notre camping.



Après avoir analysé l’existant de la communication du Camping Plage et bord de mer, une stratégie de sponsorisation des contenus est mise en place. Pour définir quand sponsoriser les contenus du camping Plage et Bord de mer, nous avons analysé les chiffres Google Analytics du camping afin de déterminer les meilleurs créneaux à utiliser. Ainsi, on vient mettre en place des campagnes avec un objectif de trafic et de conversion pendant les périodes de réservation pour les dynamiser. Cela nous aide aussi à peaufiner nos cibles. Enfin, nous utiliserons la sponsorisation de contenus pour venir toucher les cibles étrangères en dark post et grâce à un ciblage fait sur le pays cible et le post rédigé en langue locale.



Un bon suivi des performances pour de meilleurs résultats, le crédo de Travel-Insight Concernant le suivi des performances, il s’effectue tous les mois. A chaque fin de mois, Travel-Insight fournit au camping Plage et Bord de mer un benchmark afin d’étudier son positionnement face à ses concurrents et d’observer les bonnes pratiques des concurrents dont le camping pourrait s’inspirer pour booster ses réseaux sociaux.



Quels sont les résultats pour le camping Plage et Bord de mer d’une communication optimale ?



Concernant les réseaux sociaux, le camping observe que son reach et son engagement ont augmenté depuis le début de la collaboration en avril 2021.

Le camping possède sur ses plateformes les meilleurs taux d’engagement comparé aux concurrents. Les communautés sont très fidèles, elles vont au camping depuis plus de 20 ans, on retrouve de façon récurrente les commentaires des mêmes personnes : l’esprit très familial et sociable du camping se retrouve jusque dans ses communautés digitales.



Concernant le trafic et les résultats commerciaux, nous avons généré près de 6 000 clics vers le site internet depuis le début de la collaboration. Et cela se répercute sur les réservations : en février 2022, on observe +88% de réservations en plus, dont +111% sur les 30 derniers jours, tandis que le pourcentage du marché est lui à 31%. Enfin, on observe un retour de la clientèle étrangère dans les réservations, avec 21% des réservations faites par des non-Français, les Allemands étant en tête de ces réservations. Le niveau de clientèle étrangère retrouve ainsi son niveau pré-Covid.

Vous aussi vous souhaitez améliorer les performances de votre communication avec Travel-Insight ? La bienveillance, l’exigence, la curiosité, l’écoute et le respect font partie intégrante des valeurs de Travel-Insight, avec la promesse d’augmenter la notoriété, la visibilité et le chiffre d’affaires de ses clients.



Lancée en 2016, Travel-Insight est l’agence de communication qui sert de trait d’union entre les voyageurs et les professionnels du tourisme. Elle est spécialisée en branding, en brand content, en social média, en relations presse, en trade marketing et en influence.



L’agence compte parmi ses références plus de 50 acteurs du tourisme, notamment la République Dominicaine, Paradiski, les Entreprises du Voyage, IFTM, Visages du Monde, le SETO, et autres destinations françaises et étrangères, tours-opérateurs, transporteurs, groupes hôteliers, agences de voyages, associations,…





Travel-Insight, l’agence de communication digitale tourisme



