LATAM Airlines : La connexion idéale entre Paris et l’Amérique du Sud

Voyager en cabine Premium Business de LATAM Airlines est une expérience de luxe conçue pour satisfaire les voyageurs les plus exigeants. Chaque détail de cette classe a été soigneusement pensé pour offrir un confort maximal, de l'intimité et un service impeccable, rendant le trajet aussi agréable que la destination.



● Sièges Full Flat : Les sièges en Premium Business se transforment en lits entièrement inclinables, offrant une surface plane pour un repos optimal, idéal pour des vols longs courriers comme Paris-São Paulo.

● Espace et confort : Chaque passager a un accès direct au couloir, avec des sièges réglables pour garantir le maximum de confort tout au long du vol.

● Gastronomie sud-américaine : LATAM Airlines propose un menu à bord élaboré par des chefs renommés, combinant saveurs sud-américaines et internationales, accompagné d'une sélection exclusive de vins.

● Divertissement et technologie : Équipée d'écrans haute résolution et d'un système de divertissement de dernière génération, la cabine Premium Business garantit des heures de contenu exclusif, et dispose d’écouteurs à réduction de bruit.

● Service personnalisé : L'équipage de cabine de LATAM Airlines offre un service attentif et personnalisé, anticipant les besoins des passagers et offrant une expérience irréprochable du début à la fin.

● Accès aux salons VIP : Les passagers ont accès aux salons VIP de LATAM Airlines et des compagnies aériennes partenaires à Paris et à São Paulo, profitant d'un espace calme avec une offre de restauration haut de gamme et des services exclusifs. Ils bénéficient également de la priorité pour l'embarquement, le débarquement et la gestion des bagages.