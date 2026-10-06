LVMH Hotel : Vincent Billiard nommé directeur des opérations

C’est une recrue de choix qui arrive au sein de LVMH Hotel Management, avec plus de vingt années d’expérience.
La division hôtelière de Bernard Arnault vient de nommer Vincent Billiard directeur des opérations de Cheval Blanc. Il aura pour mission de piloter la stratégie opérationnelle et son déploiement à l’échelle de l’ensemble des résidences.
Il encadrera les directeurs généraux des différents établissements, ainsi que les équipes Opérations, Qualité, Revenue, Distribution et Ventes de LVMH Hotel Management.
Depuis janvier 2024, il occupait les fonctions de vice-président régional pour Rosewood Hotels & Resorts, tout en assurant la direction générale de l’Hôtel de Crillon.
La division hôtelière de Bernard Arnault vient de nommer Vincent Billiard directeur des opérations de Cheval Blanc. Il aura pour mission de piloter la stratégie opérationnelle et son déploiement à l’échelle de l’ensemble des résidences.
Il encadrera les directeurs généraux des différents établissements, ainsi que les équipes Opérations, Qualité, Revenue, Distribution et Ventes de LVMH Hotel Management.
Depuis janvier 2024, il occupait les fonctions de vice-président régional pour Rosewood Hotels & Resorts, tout en assurant la direction générale de l’Hôtel de Crillon.
Cheval Blanc devrait s’implanter prochainement en Sardaigne
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Vincent Billiard veillera au déploiement de la stratégie opérationnelle de Cheval Blanc - LVMH Hotel
Il a aussi occupé différents postes au sein des marques Bulgari Hotels & Resorts, The Ritz-Carlton et The St. Regis.
"Son expertise des environnements en forte croissance et des projets d’envergure constitue un atout majeur pour soutenir le développement de Cheval Blanc", explique le communiqué de presse.
Cheval Blanc devrait s’implanter prochainement en Sardaigne.
"Son expertise des environnements en forte croissance et des projets d’envergure constitue un atout majeur pour soutenir le développement de Cheval Blanc", explique le communiqué de presse.
Cheval Blanc devrait s’implanter prochainement en Sardaigne.