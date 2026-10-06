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LVMH Hotel : Vincent Billiard nommé directeur des opérations

Vincent Billiard veillera au déploiement de la stratégie opérationnelle de Cheval Blanc


LVMH Hotel Management, qui possède la collection de maisons d’exception réunies sous la marque Cheval Blanc, vient de nommer Vincent Billiard directeur des opérations. Une nomination qui démontre les ambitions de l’entreprise dans l’hôtellerie.


Rédigé par le Mercredi 7 Octobre 2026 à 09:10

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C’est une recrue de choix qui arrive au sein de LVMH Hotel Management, avec plus de vingt années d’expérience.

La division hôtelière de Bernard Arnault vient de nommer Vincent Billiard directeur des opérations de Cheval Blanc. Il aura pour mission de piloter la stratégie opérationnelle et son déploiement à l’échelle de l’ensemble des résidences.

Il encadrera les directeurs généraux des différents établissements, ainsi que les équipes Opérations, Qualité, Revenue, Distribution et Ventes de LVMH Hotel Management.

Depuis janvier 2024, il occupait les fonctions de vice-président régional pour Rosewood Hotels & Resorts, tout en assurant la direction générale de l’Hôtel de Crillon.

Cheval Blanc devrait s’implanter prochainement en Sardaigne

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Il a aussi occupé différents postes au sein des marques Bulgari Hotels & Resorts, The Ritz-Carlton et The St. Regis.

"Son expertise des environnements en forte croissance et des projets d’envergure constitue un atout majeur pour soutenir le développement de Cheval Blanc", explique le communiqué de presse.

Cheval Blanc devrait s’implanter prochainement en Sardaigne.


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Tags : cheval blanc, lvmh
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