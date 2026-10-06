LVMH Hotel : Vincent Billiard nommé directeur des opérations

Il a aussi occupé différents postes au sein des marques Bulgari Hotels & Resorts, The Ritz-Carlton et The St. Regis.



" Son expertise des environnements en forte croissance et des projets d’envergure constitue un atout majeur pour soutenir le développement de Cheval Blanc ", explique le communiqué de presse.



Cheval Blanc devrait s’implanter prochainement en Sardaigne.