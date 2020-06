La Balaguère Séjours de randonnée à pied et à vélo, spécialiste des Pyrénées

La Balaguère est à la fois agence réceptive, agence de voyage et Tour-Operateur.

Créant et proposant des séjours de randonnée, de trekking et à vélo, elle est implantée depuis ses débuts dans les Pyrénées, ce qui fait d’elle la spécialiste incontestée du massif pyrénéen et de ses environs... mais aussi bien au-delà !

Animée par le plaisir du partage, de la découverte, de l’innovation, elle est aussi engagée dans une démarche de tourisme durable.



Composée d’une cinquantaine de passionnés des Pyrénées et de voyages, La Balaguère est née en 1984 grâce à une poignée d’accompagnateurs, au cœur des Pyrénées, dans le Val d’Azun (Hautes-Pyrénées), où elle est toujours implantée. À l’origine uniquement spécialiste de la randonnée dans les Pyrénées, elle est aussi devenue l’un des leader des voyages et trekkings à l’étranger. Animée par le plaisir de la découverte, de la rencontre, du partage… que vous soyez seul ou à plusieurs, elle vous propose un large éventail d’itinéraires à parcourir en groupe accompagné (avec un guide) ou en liberté : topoguide, cartes, trace GPS… vous sont fournis, l’agence s’occupant d’organiser pour vous tous les aspects logistiques (hébergements, transport des bagages, restauration…).

À pied ou à vélo, culturelle ou plus sportive, séances de yoga ou de bien-être, les thématiques proposées à combiner avec la randonnée sont innombrables et souvent innovantes.

Membre fondateur d’ATR (Agir pour un Tourisme Responsable), elle fait partie depuis 2018 de l’association UCPA.







Belvédères du Val d’Azun, Eden des Pyrénées

Le Val d’Azun, petite vallée préservée et bucolique, représente un véritable paradis pour tout amoureux de nature. Ses prairies, ses forêts, ses petits villages au caractère typique montagnard, offrent de splendides belvédères sur la haute-montagne environnante.



→ En savoir plus



De lacs en lacs, merveilles du Néouvielle

La réserve du Néouvielle est un extraordinaire territoire où se côtoient aisément de remarquables pinèdes d’altitudes avec une incroyable diversité de lacs aux couleurs et tons variés. L’émerveillement est constamment présent, sous le regard protecteur du seigneur des lieux, le majestueux Pic du Néouvielle.



De Conques à Cahors, joyaux de la Voie du Puy

Le Chemin de Compostelle fait partie de ces quelques itinéraires mythiques, fascinant chacun d’entre nous depuis maintenant plus d’un millénaire. De Conques à Cahors, au fil des étapes à travers prairies et villages médiévaux, les rencontres se font, les découvertes marquent, et l’esprit s’élève.



Horaires : 09h à 19h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol - Allemand



Vos contacts :

labalaguere@labalaguere.com

Tel : +33 (0)5 62 97 46 46



Adresse postale : 48 Route d'Azun, 65400 Arrens-Marsous



Site web : www.labalaguere.com



