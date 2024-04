La Bolivie de Quimbaya Latin America Des actions pour le respect de l’environnement et des activités de partage avec les populations locales

Depuis plus de 6 ans, Quimbaya Tours Bolivie mène des actions concrètes et durable ayant pour but de préserver l'environnement et de promouvoir le respect des cultures locales dans le pays.

Dans cet article, nous vous emmenons à la découverte de deux initiatives phares de l’engagement Quimbaya Latin America : le Mirador de Lloco Lloco et l'Auberge Écologique Chalalán dans le Parc National Madidi. Plongez avec nous dans un voyage où tourisme rime avec préservation, partage et authenticité.



Lundi 15 Avril 2024



Ramassage des déchets au Mirador de Lloco Lloco

Cela fait déjà 6 ans que QUIMBAYA TOURS BOLIVIE a démarré un très beau projet d’identification et d’amélioration des zones touristiques, dont l’objectif est d’éviter l’impact environnemental négatif dans les zones très touristiques du pays.



La première action avait eu lieu en janvier 2019 au Mirador de Lloco Lloco, l’un des plus beaux points de vue du pays et des plus visités sur la route menant à Tiwanaku et à Desaguadero.



En collaboration avec les autorités locales nous avons installé un système de contrôle dans cette zone, afin d’éviter aux voyageurs la désagréable surprise de trouver dans ce lieu magnifique des déchets laissés par d’autres visiteurs.



Depuis, nous procédons à des ramassages de bouteilles en plastique réguliers et invitons nos passagers à nous aider avant qu’ils participent aux cérémonies traditionnelles de remerciement aux Montagnes de la Cordillère.



Sous la devise des 3 R - Réduire, Réutiliser et Recycler, nous empruntons cette route régulièrement, et depuis, avec l’aide de nos guides et nos passagers, nous avons réussi à garder le point de vue plus propre.



Les autorités poursuivent cette activité et dès que nous pouvons y retourner, nous le faisons. En tant qu’entreprise, nous avons un engagement et c’est pourquoi QUIMBAYA TOURS BOLIVIE accorde une importance majeure à la sélection de ses fournisseurs dans cette zone, en exigeant qu’aucun matériel à usage unique ne soit utilisé lors nos services.



L’Auberge Ecologique Chalalán, la Communauté Quechua – Tacana et le Parc National Madidi Le Parc National Madidi et sa Zone Naturelle de Gestion Intégrée est l’une des zones protégées les plus importante de la Bolivie et du monde.



Son extraordinaire richesse biologique s'exprime dans la diversité des écosystèmes : 60 % de la flore bolivienne et une grande diversité d'animaux dont le nombre de vertébrés pourrait dépasser les 2 000 espèces cohabitent en parfaite harmonie dans ce parc.



31 communautés indigènes et paysannes appartenant à l’ethnie Quechua-Tacana, vivent dans ce magnifique lieu et se sont engagées dans un grand projet visant à développer globalement l’écotourisme dans le Parc National Madidi.



Grâce à leur philosophie traditionnelle de respect de la nature, interdisant la chasse et la déforestation commerciale sur le territoire indigène, ce lieu est devenu un véritable sanctuaire naturel où se trouve l’Auberge Ecologique Chalalán. On y arrive par bateau après une belle traversée d’environ 5 heures, des rivières Beni et Tuichi, au milieu de paysages paradisiaques.



L’auberge est gérée avec grand succès par la Communauté et génère des bénéfices directs et indirects pour les familles indigènes de San José de Uchupiamonas.

Leur but est de garantir la durabilité du territoire et de la culture Quechua - Tacana pour les générations futures.



Quimbaya Tours Bolivie soutient le projet à 100% et nous nous sommes engagés à le faire connaitre.

Venez découvrir ce lieu magique avec nous !



