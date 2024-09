La CAT réclame un Ministre du tourisme de plein exercice

Malgré une saison estivale contrastée et atypique, les JOP 2024 ont envoyé un signal fort et universel au Monde et laissent en héritage une attractivité touristique renforcée tout en constituant une formidable opportunité pour refonder notre stratégie, aboutir à moyen terme à la conclusion d’un véritable contrat de filière comportant des engagements réciproques de l’industrie et de l’État et réaffirmer ainsi le tourisme comme un des piliers prioritaires de notre développement économique.



Dans ce contexte, et afin de permettre à notre secteur de se transformer et d’atteindre son plein potentiel de développement, l’engagement de l’État en matière touristique doit se poursuivre en procédant à la nomination d’un Ministre de plein exercice en capacité de coordonner et de piloter une politique forte et ambitieuse en faveur du tourisme français. "