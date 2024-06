Réforme Atout France : "Il faut faire mieux" estime Christian Mantei

Nous n'avons jamais eu un montant de partenariats aussi élevé. La question désormais est de se savoir : qu'est-ce qu'on change dans tout ça pour faire mieux ? Il faut faire mieux et il faudra définir ce qu'est le mieux

Sur le B2C notamment, il faut davantage miser sur les stratégies d'influence et tout ce qui caractérise le soft power plutôt que de se mettre frontalement en avant avec du marketing.



Je pense à la gastronomie, au vin, à la culture sous toutes ses formes, aux savoir-faire, aux artisans d'art... Tout ce qui fait vivre les identités des territoires. Il faut que l'on soit porté par toutes ces facettes et jouer beaucoup plus finement en s'associant davantage à tous les professionnels de ces métiers : grands chefs, artistes...

Le tourisme est girondin et non pas jacobin, il se fait au niveau des régions

Et nous devons travailler très étroitement avec les régions, mais aussi avec les Offices du tourisme des grandes villes, parce qu'on voit bien que ce qui compte aux yeux du voyageur, c'est l'espace public, la qualité des services, tout ce que font les communes, les départements et les régions. Ces dernières notamment s'emparent de sujets comme la formation, les métiers

Au niveau de la culture, il existe des moyens de rassembler des forces et des énergies avec le tourisme. Donc nous avons un intérêt à nous appuyer sur les régions, de plus en plus.



Sans oublier l'importance de créer et de nourrir une plateforme d'intelligence économique - comme nous le faisons avec les régions, les départements, ADN Tourisme, les entreprises, étant donné que nous avons des data - pour que tout le monde en bénéficie

