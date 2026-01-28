La Française des Circuits enrichit sa brochure avec 16 pages sur l’Europe

Version 2 de la brochure 2026 et un site BtoB

La Française des Circuits publie la deuxième édition de sa brochure 2026, qui enrichit son catalogue avec 16 pages dédiées à l’Europe et une quinzaine de nouvelles destinations. Le tour-opérateur complète ainsi son offre de circuits accompagnés et d’autotours, tout en lançant un nouveau site BtoB pour ses agences partenaires.



Rédigé par Amélia Brille le Jeudi 29 Janvier 2026

Lu 224 fois