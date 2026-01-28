TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La Française des Circuits enrichit sa brochure avec 16 pages sur l’Europe

Version 2 de la brochure 2026 et un site BtoB


La Française des Circuits publie la deuxième édition de sa brochure 2026, qui enrichit son catalogue avec 16 pages dédiées à l’Europe et une quinzaine de nouvelles destinations. Le tour-opérateur complète ainsi son offre de circuits accompagnés et d’autotours, tout en lançant un nouveau site BtoB pour ses agences partenaires.


Rédigé par le Jeudi 29 Janvier 2026

La version 2 de la brochure 2026 de La Française des Circuits - ©LaFrançaiseDesCircuits
Aer Lingus
La Française des Circuits a lancé la deuxième édition de sa brochure 2026, actuellement en cours de distribution dans les agences de voyage.

Reconnaissable à sa couverture revisitée, cette nouvelle version conserve les classiques du tour-opérateur tout en enrichissant son offre.

Depuis plus de 30 ans, le TO s’appuie sur ses valeurs sûres avec des circuits accompagnés "maison" sur les cinq continents avec stocks aériens, et des autotours en liberté, désormais dotés de vols dynamiques et d’un large choix de locations de voiture.

La grande nouveauté de cette version 2 concerne l’Europe. Seize pages supplémentaires sont consacrées à une quinzaine de destinations européennes : Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Crète, Malte, Turquie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Autriche, Norvège, Écosse, Irlande et Islande.

Des circuits variés pour tous les profils de voyageurs

Parmi les circuits accompagnés, le Portugal se découvre en 8 jours/7 nuits à travers le nord et le centre du pays, tandis que la Turquie, en 9 jours/8 nuits, combine Istanbul, la Cappadoce et la côte Égéenne.

La Pologne se parcourt de Varsovie à Cracovie en 8 jours/7 nuits, mettant en lumière son riche patrimoine historique et culturel. Pour ceux qui préfèrent l’autonomie, l’Irlande s’explore en autotour de 8 jours/7 nuits, incluant Dublin, le Connemara et les célèbres falaises de Moher.

La Française des Circuits propose également des parcours plus originaux : le combiné Athènes et les Cyclades (Paros et Santorin), le Meilleur des Pouilles en Italie ou encore un autotour en Écosse permettant de découvrir Édimbourg, l’île de Skye et les Highlands.

Enfin, le tour-opérateur a lancé un nouveau site BtoB destiné à faciliter la réservation pour les agences partenaires et la consultation des offres.


La Française des Circuits enrichit sa brochure avec 16 pages sur l'Europe

