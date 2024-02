La Martinique, créole et culturelle

du jardin à la bouteille

Au sud lors d’un séjour à la Martinique , on s’immergera dans l’univers des distilleries. On filera aussi au nord, histoire de découvrir cette partie montagneuse et verdoyante, déployée autour de la célèbre Montagne Pelée. A Macouba, la distillerie J.M. promet une visite exquise «».Neisson, au Carbet, contentera les amateurs d’excellence : ce rhum est parfois considéré par les puristes comme le best des best. Impossible aussi de passer à côté de St-James, à Sainte-Marie, et de son musée et bar vintage, aménagés dans l’ancienne maison coloniale.Puisque l’on est au nord, on ira faire également un tour à Saint-Pierre. Une autre mémoire douloureuse y pèse, celle de, en 1902. Une tragédie (28 000 morts !) relatée avec émotion au musée Franck Perret.