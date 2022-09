La Martinique lance son roadshow en France et en Europe

A compter du 13 septembre, le Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) s’élancera sur les routes de France et d’Europe pour rencontrer les agents de voyage et professionnels du tourisme.



Le roadshow baptisé « Les Rendez-Vous Martinique » sera l’occasion pour les participants de se tenir informés et d’échanger sur les dernières actualités de la destination.



Au programme : des ateliers et des animations pour discuter des dernières actualités de la destination.



Ces rendez-vous prendront la forme d’une tournée dans six villes en France, en Belgique, en Allemagne et en Italie :

- En France, les workshops auront lieu à Nantes le mardi 13 septembre, à Lille le mercredi 14 septembre et à Lyon le jeudi 15 septembre.



- En Europe, ils auront lieu à Bruxelles le mardi 27 septembre, à Milan le mercredi 28 septembre et à Francfort le jeudi 29 septembre.