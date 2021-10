La Polynésie française poursuit son déconfinement progressif levée du couvre feu aux Tuamotu, aux Gambier et aux Marquises

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

La Polynésie française poursuit son déconfinement progressif. Une nouvelle étape a été franchie le 16 octobre dernier, le couvre-feu a été levé aux Tuamotu, aux Gambier et aux Marquises. A partir du 25 octobre 2021, sur l’ensemble des archipels, les foires et salons seront de nouveau autorisés.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 19 Octobre 2021

En raison de l’évolution toujours favorable de la situation sanitaire, le Haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, et le Président de la Polynésie française, Édouard FRITCH, ont décidé de poursuivre la mise en œuvre du déconfinement progressif, amorcé le lundi 20 septembre 2021 en Polynésie française.



Ainsi, depuis le samedi 16 octobre 2021 le couvre-feu a été levé aux Tuamotu, aux Gambier et aux Marquises.



En revanche aux Australes, le couvre-feu actuel de 21h à 4h est maintenu aux Australes. Enfin, le couvre-feu débutera une heure plus tard, soit de 22h à 4h, pour les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent.



A cette même date, la limite par table dans les bars et restaurants est passée de 6 à 8 personnes. Les concerts de musique « live » (sans activité dansante) et les spectacles présentant la culture traditionnelle polynésienne et classique y seront autorisés. Les autres dispositions du protocole « restauration » resteront applicables précise le Haut-commissariat.

Par ailleurs, à partir du lundi 25 octobre 2021, sur l’ensemble des archipels, les foires et salons seront de nouveau autorisés "avec un protocole d’organisation destiné à prévenir la circulation du virus."



A noter enfin que depuis plusieurs semaines, l’État et le Pays travaillent par ailleurs activement aux conditions de la mise en œuvre d’un Pass sanitaire en Polynésie française.

Lu 73 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Levée des motifs impérieux entre la Guadeloupe et la Martinique La Réunion : fin de l’état d’urgence sanitaire au 15 octobre 2021