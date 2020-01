La case de l’Oncle Dom : Rupture, changement, remise en question... les vœux de J.-P. Mas (Vidéo)

C’est du Jean-Pierre Mas tout craché, lequel peut, encore et toujours rebondir et se retrouver sur ses pattes, tel le chat dont il s’affuble volontiers du patronyme.



Car cette cérémonie « des vœux », consacrée d’ailleurs à la galette des rois (il y avait des fèves à profusion, des rois et des reines, j’ai même failli me casser une dent sur une sorte de gros haricot) était très loin d’être traditionnelle.



Et le président du syndicat patronal, peut-être afin de préparer les prochaines élections, songe déjà à l’avenir. Sait-on jamais…



En tous cas, son discours était pour le moins gonflé. Malgré les différents « accidents » qui ont affecté la profession cette année, la profession se porte bien.



Très bien même, selon Jean-Pierre Mas. Certes, toutes ces entreprises qui ont « troublé » le secteur pour cause de faillites « étaient mal gérées. Pour certaines très mal gérées et pour d’autres pas du tout » , expliquait-il en substance.