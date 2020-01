La case de l’Oncle Dom : les grandes manœuvres ont commencé autour de l'APST...

La débâcle, pire que la retraite de Russie, venue de Thomas Cook, sera sûrement beaucoup plus dramatique et dangereuse que ce que l’on aurait pu le penser...



Pour l’APST, cette catastrophe industrielle est encore pire. Car, qu’on le veuille ou non, ce sont plus de 50 millions € qu’il faut trouver… Et en urgence.



Et ce n’est probablement pas le moment, de se livrer à des guerres intestines ou à de sournoises manoeuvres au sein de cette institution, basée, je le rappelle, sur la « solidarité » entre professionnels exerçant « ensemble » une activité.



Et qui y aurait intérêt ? Probablement ceux qui se livrent à de vagues calculs personnels pour conserver une fonction, une prébende, ou une quelconque manière de continuer à exister… la vieillesse est un naufrage, on le sait tous !



Généralement, je ne publie pas les rumeurs, surtout anonymes. Pourtant, force est de constater, hélas, qu'u sein de l'APST, l'ambiance est pour le moins... délétère.



Chacun pourra juger de la pertinence ou pas de cette affirmation. Ce qui est certain toutefois c'est que, en aucune manière, on ne peut remettre en cause l’efficacité, le dévouement et le professionnalisme, non seulement des dirigeants actuels de la Caisse de garantie, mais également de l’ensemble des salariés, qui ont absolument tout fait et tout donné pour éviter une véritable panique parmi le grand public.