La région Paris-Ile-de-France relance le projet de Cité des Outre-mer Patrick Karam est nommé préfigurateur de la Cité des Outre-mer

Le Conseil Régional Paris-Ile-de-France a relancé le projet de la Cité des Outre-mer qui devrait se concrétiser au sein des locaux de l’actuel lycée Lazare Ponticelli, situé dans le XIIIe arrondissement de Paris. Patrick Karam est nommé préfigurateur du projet.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 21 Juillet 2021





Attendu depuis plus de 30 ans et après les échecs successifs de l’État et de la Mairie de Paris, la Région concrétisera ce projet au sein de la capitale, dans les locaux de l’actuel lycée Lazare Ponticelli, situé dans le XIIIe arrondissement de Paris.



La Cité des Outre-mer "entend promouvoir et valoriser les cultures, les arts, les traditions et les coutumes des territoires ultramarins et a pour mission de faire découvrir au plus grand nombre l'excellence de leurs savoir-faire et de leurs savoir-être." Lors de la séance du Conseil régional du 21 juillet 2021 et la Commission permanente du 22 juillet 2021, le projet de la future Cité des Outre-mer a été présenté au vote des élus de la Région Île-de-France où Patrick Karam, Vice-président, a reçu pour mission de piloter cette initiative régionale.

La Cité des Outre-mer a pour missions :

- d’accueillir toutes les associations ultramarines d’Île-de-France dans un même lieu afin de faciliter les échanges et la concertation ;

- de permettre à certaines de ces associations d’y avoir leur siège ;

- de promouvoir en métropole un nouveau regard sur l’Outre-mer, plus valorisant ;

- de faciliter les échanges et les rencontres pour renforcer la visibilité du monde ultramarin.



Plusieurs services seraient proposés tels que :

- la mise à disposition des ressources nécessaires pour effectuer des travaux de recherche ;

- des études, pour préparer des conférences, des formations, etc. ;

- la mise à disposition de différents espaces de la structure, faciliter les échanges et rencontres pour des évènements culturels, des séminaires d’entreprise, des projets multipartenariaux, etc. ;

- l’appui pour les associations, pour informer, accueillir et orienter les étudiants ultramarins, etc. ;

