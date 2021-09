Lancement des Brussels Days du 22 au 24 septembre 2021 à Paris Programmation artistique autour du Centre Pompidou

Bruxelles organisera un évènement autour du Centre Pompidou à Paris du 22 au 21 septembre à Paris.

Lundi 13 Septembre 2021

Chaque année, la Région de Bruxelles-Capitale part à la conquête de grandes métropoles dans l’objectif est de promouvoir ses attraits touristiques et économiques.



Après Milan, New York, Berlin et Tokyo notamment, la 15ème édition des Brussels Days aura lieu à Paris, du 22 au 24 septembre 2021



Plusieurs membres politiques du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le ministre-président Rudi Vervoort, le ministre Sven Gatz et le secrétaire d'État Pascal Smet seront présents.



Organisé conjointement par hub.brussels, Brussels International et visit.brussels, l’événement dévoilera au grand public une programmation artistique qui valorise les créateurs bruxellois notamment.



“ Pour la première fois depuis longtemps, la Région de Bruxelles-Capitale part en mission à l'étranger. On ne soulignera jamais assez l'importance de cette mission. Nos voisins du sud jouent un rôle crucial dans la relance de notre région. ” a déclaré le Ministre-Président Rudi Vervoort.

Kanal-Centre Pompidou, le musée d'art moderne et contemporain bruxellois proposera une programmation artistique autour du Centre Pompidou du 22 au 24 septembre. Cet évènement s’articulera autour du projet central Studio Cité de l’artiste Belge Benjamin Vandewalle.



Les Brussels Days seront également l'occasion de rencontres officielles avec les représentants politiques de la Métropole du Grand Paris (Président Patrick Ollier), de la Ville de Paris et de la Région Île-de-France (dont la Présidente Valérie Pécresse). L'accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et l'Île-de-France sera renouvelé et étendu.





Plus d’informations et programme ici.



