Le COCKPIT CMSV, une vitrine incontournable

Nous nous attachons à entretenir des liens étroits avec nos fournisseurs et partenaires afin d’être toujours au plus près des besoins de nos agences et de leurs clients. Grâce notamment aux relations que nous cultivons avec des compagnies aériennes privilégiées, CMSV met tout en œuvre pour être un relais d’information important et assurer la mise en lumière des principales actualités des acteurs incontournables du voyage.



Le COCKPIT CMSV permet donc à tous ses utilisateurs d’obtenir en un temps record un affichage de vols complet, issus de multiples sources, incluant l’ensemble de l’offre tarifaire de nos fournisseurs : tarifs publiés, tarifs TO - pour les constructions de package -, low cost, tarifs NDC, tarifs internationaux …etc. Nos équipes travaillent perpétuellement pour enrichir le contenu de votre COCKPIT CMSV et proposer, en plus de la multitude de tarifs compétitifs, une mise en ligne régulière des dernières nouveautés fonctionnelles, comme la réservation de siège sur les tarifs NDC de certaines compagnies aériennes !