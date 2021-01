Le CRT Bourgogne Franche-Comté multiplie les actions de com' en attendant le jour d'après

« Il s’agit d’une campagne de communication sous la forme d’un défilé de mode sur les nouveautés 2021 de la région »

« un outil qui s’adresse autant aux résidents Franche comtois qu’aux touristes. 2 400 ont été vendus en 2020 »

« Même s’il y a du monde dans les montagnes du Jura et sur la partie franc-comtoise des Vosges, nous sommes dépendants de la situation générale »,

« Si 50% de la population est vaccinée d’ici à fin juin 2021, je pense que l’on peut voir une embellie »

« Nous sommes dans le brouillard. 2021 restera une année chaotique. »

Pour anticiper le jour d’après, le CRT a lancé l’opération « collection » auprès de la presse, des professionnels du tourisme et des influenceurs.Le principe ?, détaille Loïc Niepceron.Autre démarche, le lancement d’un pass découverte , se félicite Loïc Niepceron.Outil pour promouvoir la région, elle est à découvrir en-ligne . Et ce n’est pas tout !Les sites de plusieurs marques ont été refondus : MontagnesduJura designed by Bourgogne et Bourgogne en Franche Comté . De quoi apporter un coup de peps !Enfin, l’opération SORTEZCHEZVOUS , dont l’objectif est d’Autant d’actions mises en œuvre pour encourager la reprise et maintenir la région sur le devant. Reste que le président du CRT demeure lucide :reconnait-il., expose Loïc Niepceron, sans avancer d’ambition sur la fréquentation des mois à venir.