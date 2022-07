Le Club Affaires, un rendez-vous incontournable sur IFTM Top Resa

Animées par le cabinet international EPSA, spécialisé dans le conseil en performance opérationnelle, les Journées Internationales du Voyages d’Affaires (JIVA) reviennent en 2022. Ces journées permettront d’aborder des thèmes concrets liés aux déplacements professionnels et proposent des analyses du marché et des tendances.



La Global Business Travel Association (GBTA) animera également deux conventions, et IFTM Top Resa renouvelle son partenariat avec l’APECA pour permettre aux acheteurs publics d'assister à de nombreuses conférences et ateliers leur permettant de prendre connaissance des évolutions du marché et des bonnes pratiques.