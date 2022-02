Le Club Med Marrakech La Palmeraie rouvre ses portes au Maroc

Concernant la gastronomie le restaurant El Kebir propose des spécialités locales et une grande variété de plats du Maroc tandis que le café Maure prépare des cocktails.



Enfin, Club Med Marrakech La Palmeraie met à la disposition de ses voyageurs des navettes gratuites pour permettre de découvrir la Médina et ses sites incontournables, et les randonneurs peuvent rejoindre l’Atlas.



Pour le Club Med Marrakech la Palmeraie, il faudra compter sur un tarif à partir de 2 440 €, pour une famille de 2 adultes et 2 enfants de 3 et 6 ans pour une semaine en tout-compris by Club Med.



Pour l’espace Club Med Exclusive Collection Le Riad entièrement rénové, il faudra compter sur un tarif à partir de 4 820 €, pour une famille de 2 adultes et 2 enfants de 3 et 6 ans pour une semaine en tout-compris by Club Med.