Le Comité du Tourisme de la Guyane vous donne rendez-vous au salon Ditex 2022

● Informer les professionnels du tourisme et les former à la vente de la Guyane,

● Développer vos connaissances sur l'offre touristique,

● Mettre à votre disposition des outils d’aide à la vente,

● Mettre en place des ateliers de formation de vos collaborateurs,

● Organiser des éductours pour les agences (incentives, revendeuses et appartenant à des réseaux de distribution...).



La France est belle, multiple et exotique. Amoureux de grands espaces, d’une nature généreuse et hors du commun, choisissez l’Amazonie française pour des vacances dépaysantes. Contrairement aux idées reçues, être un baroudeur intrépide ou un sportif accompli n’est pas nécessaire pour s’immerger dans la nature guyanaise. Ici, tout est réuni pour favoriser un sentiment de bien-être et vivre des expériences inoubliables.



Sonia et Flavia répondront avec plaisir à toutes vos questions sur les modalités de voyages et les activités à faire sur place.



A très bientôt !