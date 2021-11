Le Grand Hotel de Courchevel fait peau neuve pour l'hiver

Le Grand Hotel de Courchevel fait peau neuve pour la saison d’hiver 2021-2022.



Après plusieurs mois de réhabilitation et de restauration, cet établissement 4 étoiles rouvrira ses portes à partir du 10 décembre 2021. L’hôtel compte 34 chambres et suites, un restaurant bistronomique et un bar, d’un espace bien-être et d’un accès privilégié au Spa de 110 m² du Chabichou.



Pour compléter l’offre, un accès au Kids Club du Chabichou est également proposé aux clients du Grand Hôtel Courchevel pour accueillir les enfants de 3 à 11 ans.



Pour habiller la terrasse du restaurant, les clients pourront admirer un Anoufa Bear géant signé par l’artiste Ylan Anoufa.