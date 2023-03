Alexia Lainé, nouvelle directrice de l’Office de Tourisme de Courchevel

Après son bac en poche obtenu au Lycée de Moutiers, Alexia Lainé a débuté des études de Techniques de Commercialisation qui l’ont mené dans le Massachussetts pendant près d’une année.



De retour en France, elle intègre la célèbre école de commerce de l’EDHEC. En dernière année, elle choisit sa destination d’échange scolaire par défi, une destination peu courue, un endroit qu’elle n’aurait probablement pas visité : ce sera l’Inde et Calcutta.



Puis, l’entrée dans la vie active débute pour elle chez Danone, d’abord dans la région du Nord où en tant que commerciale, elle découvre le métier sur le terrain, entre palettes et réassorts dans les supermarchés.



Direction l’Afrique et le Cameroun, où, toujours pour Danone, elle intègre le service marketing d’une marque de céréales infantiles visant à limiter l’anémie.



Après 3 années sur le continent Africain, elle revient en France et devient Senior Brand Manager pour la maison Hennessy où elle restera 2 ans.



Alexia Lainé est une véritable Courchevelloise d’origine. Ses parents, grands-parents ont tous travaillé à différents postes dans la station : moniteur de ski, directrice du Village des Enfants, pisteur, nivoculteur, restaurateur...