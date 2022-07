Le Village des Autocaristes fait son grand retour à IFTM Top Resa

Le partenariat proposé par IFTM Top Resa permet également aux autocaristes adhérents de la FNTV de bénéficier d’un tarif « all inclusive » leur donnant accès à 3 jours d’exposition et de business dans un emplacement privilégié, à proximité du Lounge VIP Presse et juxtaposé à la salle de conférence ARENA. Chaque exposant disposera d’un espace individuel de 6m2 répartis autour d’un îlot central pour plus de convivialité et d’échanges. Des outils marketing seront également mis à disposition des exposants pour optimiser leur présence et accroître leur visibilité.



Les autocaristes peuvent également bénéficier des aides dédiées à favoriser l’attractivité des principaux salons et foires français mis en place par le gouvernement dans le contexte de la crise COVID-19. Elle doit permettre aux PME souhaitant exposer sur IFTM Top Resa d’être subventionnées à hauteur de 50 % de leurs dépenses de location de surfaces d’exposition et de frais d’inscription.