Le Voyage des Patrons explore "l'avenir" en terre sicilienne

Il présente architecturalement des allures de village descendant par ses ruelles et ses jardins vers la mer, le village, le port de pêcheurs sous la massive silhouette omniprésente des 3323 mètres d’altitude de l’Etna.



Il compte deux piscines, deux bars, quatre restaurants, 402 chambres, dont 46 suites et 2 suites junior, 14 chambres ont une piscine, l’ensemble sur un domaine de 18 hectares.



A partir de l’hôtel, il suffit de traverser les étendues bucoliques que sont les vergers de citronniers, d’orangers et autres oliviers pour savourer les charmes de la cité gréco-romaines de Syracuse (« j’aimerai tant voir Syracuse … »).



La ville de Modica, baroque par ses rues et ses édifices religieux, est aussi gourmande de chocolat grâce à sa fameuse ancestrale chocolaterie Bonajuto (quelle dégustation !).



Le village historique et pittoresque de Buscemi témoigne, lui, de la vie passée, rurale et artisanale, sicilienne à l’intérieur des terres. Mais surtout, il ne faut absolument pas manquer la très huppée et romantique Taormine accrochée à ses vertigineuses falaises.



Ambiance authentiquement sicilienne garantie en flânant le long de sa rue principale, aux façades colorées des palais renaissance menant au superbe théâtre grec de Naxos (3ème siècle avant JC, en bon état de conservation). Il domine le turquoise de la mer Ionienne d’un extraordinaire panorama englobant l’Etna.



Nous vous proposerons bientôt le portfolio et la vidéo de ce voyage où on cause, échange, partage, découvre et déguste en toute liberté. Mais tout ce qui est dit au Voyage, reste au Voyage !