Le film le "Comte de Monte-Cristo" booste la fréquentation du Château de Monte-Cristo (Vidéo)

Le Château de Monte-Cristo, il propose une programmation culturelle diversifiée pour rester attractif auprès des visiteurs. Plusieurs activités et événements sont organisés pour dynamiser la visite et plonger les visiteurs dans l'univers d'Alexandre Dumas.Parmi les activités proposées, on trouve, où les guides, habillés comme à l'époque de Dumas, racontent l'histoire du château et partagent des anecdotes sur la vie de l'écrivain.Le château propose également des, programmés lespermettant aux participants de résoudre des énigmes en explorant les lieux. De plus, dessont organisées un samedi par mois, offrant aux visiteurs l'occasion de mener l'enquête sur un meurtre fictif qui se serait déroulé dans le château.Dessont régulièrement mises en place pour mettre en lumière l'œuvre et l'héritage d'Alexandre Dumas.Tout au long de l'année, le château accueille divers événements culturels tels que des lectures théâtralisées, des concerts et des ateliers littéraires.