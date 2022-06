Le fondateur de BlaBlaCar participera à la Masterclass de GBTA

Travel



"Expérience voyageurs : les innovations qui vont changer le parcours du voyageur"



L’industrie du voyage d’affaires est marquée par les innovations, notamment liées à la révolution digitale et technologique, mais pas seulement... Les représentants de la chaîne de valeur (TMC, hotel, paiement, mobilité ..) présenteront en mode "quick vision" les principales innovations qui impacteront l’expérience Business Travel.



Une session multi-facette pour se projeter dans le futur parcours du voyageur. Arthur Vernet (Egencia), Kevin Pech (TripActions), Pierre Queinnec (Jenji), Ziad Minchara (CDS Groupe), Louis-Xavier Dumoulin (CWT), Stéphanie Zetlaoui (SAP Concur) et Clarisse Sounillac (Amex GBT) auront pour mission de nous éclairer.



"La valeur ajoutée de la TMC a-t-elle changé ?"



Bousculée dans son modèle opérationnel et économique pendant la crise Covid, la TMC demeure un acteur incontournable pour les entreprises. Mais dans l’écosystème Travel d’aujourd’hui, où réside sa véritable valeur ?



Pour répondre à cette question centrale, on compte sur Sabrina Hamilton (Laboratoire Servier), Kévin Pech (TripActions), Nathalie Bonnafous (Plus Voyages) et Antoine Delessalle (American Express GBT).



"La norme NDC : le client sera-t-il gagnant ?"



L’occasion de revenir sur ce sujet d’actualité où les intérêts sont comptés de chaque côté de l’éco-système Travel. Interviendront Jean-Christophe Carette (Amadeus), Bertrand Flory (Emirates) et Vincent Audusseau (Air France), Sarah Messaoui (Total Energies), et Julien Chambert (CBT Conseil).



MICE



"Le rôle-clé de l’évènementiel dans l’engagement et la rétention des collaborateurs à l’aune du travail hybride "



Dans le cadre du développement de nouvelles façons de travailler (flex office, télétravail, asynchronicité...), l’engagement des collaborateurs est le grand défi à venir pour les entreprises. L’évènementiel, dans ce contexte changeant, joue un rôle crucial dans la stratégie déployée pour répondre à la guerre des talents et aux coûts de désengagement. Antoine Mercadal (Criteo), Arnaud Katz (Bird Office) et Agnès Benveniste (American Express GBT) offriront leur éclairage.



"Les solutions pour renforcer le succès de vos événements ?"



Quelles innovations, dont les évolutions techniques, vont permettre aux responsables événementiels d’optimiser la valeur des événements et garantir la meilleure expérience pour le participant ? Pour apporter des réponses, on comptera sur Alex Phillippot (Youna), Béatrice Estham (Green Evènements), Delphine Bouclon (Chateauform’) et Mathieu Pereira (Sparka).



"Les clés d’une politique M&E performante face aux nouvelles priorités des acheteurs"



Le contexte de reprise et l’actualité poussent les acheteurs à sans cesse s’adapter avec leurs partenaires afin d’anticiper l’évolution du marché, assurer une réponse appropriée aux besoins, garantir la sécurité et prévenir les risques. Charlotte Kilfiger (Thales), Mathilde Le Gall (Air Plus International), Béatrice Eastham (Green Evènements), Benoit Martin (SSf-Scutum), Faiz Mimita (BCD Meeting & Events) et Magalie Moisan (Thales) apporteront leurs expertises.