Le passeport vaccinal "une idée parfaitement stupide" selon Olivier Manaut (UNCAF)

Le transport aérien n'est donc pas un « plus », mais une nécessité pour une grande partie des voyageurs, rappelle le président de l'UNCAF.



Enfin, et pour que la mesure soit équitable et utile, il faudrait aussi appliquer cette règle à l'ensemble des transports en commun, car le virus ne préfère pas l'avion au RER, au taxi ou au covoiturage, etc.



L'UNCAF soutient les mesures de lutte contre le COVID, si elles sont censées et justes. Le jour où le vaccin sera disponible pour tous, nous pourrons commencer à y réfléchir….



Et l'UNCAF attire l'attention du gouvernement pour ne pas mettre dos à dos les moyens de transport, tous nécessaires pour notre pays, pour l’économie ainsi que pour l’emploi qu’ils génèrent.



Le message est bien reçu !