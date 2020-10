Leclerc Voyages : " Tant que nous n'aurons pas un vaccin, la situation sera très compliquée..."

Dans cette optique, le réseau a aussi multiplié les formations en visio-conférence et a poursuivi le déploiement du back office de son outil de gestion.



Pour autant la grande distribution s'en sortirait-elle mieux que les autres agences ?



Selon Jean-Pierre Mas, Président des Entreprises du voyage les ventes ligne atteindraient 50% de l'activité par rapport à N-1, les agences de la grande distribution près de 30% et les agences traditionnelles entre 10 et 15%.



Bernard Boisson ne souhaite pas fanfaronner, et se garde bien de commenter : "Nous sommes exactement dans le même schéma et la même situation que l'ensemble de la profession. La situation est très préoccupante. Derrière tout cela il y a des charges fixes à payer tous les mois même si nous sommes cloches et cela représente des sommes gigantesques. Tant que nous n'aurons pas un vaccin, la situation sera très compliquée."



Il reconnaît par ailleurs que pour les agents de voyages, celles et ceux qui sont en face des clients ce n'est pas facile : "vous ne faites pas de vente ou très peu et les clients qui poussent la porte sont ceux qui sont mécontents à cause des reports et des annulations".



Malgré l'envie de positiver, Bernard Boisson et le secteur entier du tourisme et du voyage restent suspendus aux annonces à venir d'Emmanuel Macron.





(Interview réalisée quelques heures avant l'intervention du Président de la République mercredi 28 octobre 2020).