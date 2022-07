Les 2èmes rencontres franco brésiliennes du tourisme durable à Paris

Un peu d’histoire

Une manifestation très populaire à, est un défilé dansant que se termine par le lavage symbolique des églises du Bonfim. Le "Lavage de la Madeleine » " reproduit à Paris cette tradition séculaire de la culture afro-brésilienne. Le défilé, qui part de la Place de la République vers la place de la Madeleine, présente des groupes de musique et de danses tels que la samba, le maracatu et la capoeira pendant 4km. Depuis longtemps populaire dans la capitale française, il promeut la diversité́ culturelle, la tolérance et la paix. Le "" n'a pu se perpétuer que grâce à la détermination et l'abnégation de passionnés. Il bénéficie du sceau de "", un programme de mémoire de l'UNESCO, depuis 2011. En 2021, il entre au calendrier officiel de la ville de Paris. Le festival fut, en mai 2021, décoré par le Sénat français pour la contribution positive que l'événement a apporté́ aux échanges culturels entre la France et l’Amérique Latine.