Les Ateliers d’IFTM : la WebTV du tourisme à suivre dès janvier 2021

Les Ateliers d’IFTM c'est un rendez-vous hebdomadaire sous forme d'émissions thématiques et de formations en ligne autour des différents secteurs d’activité du salon et régions du monde, qui sera lancé à la rentrée prochaine par Iftm Top Resa.



L'objectif est de "Donner la parole et permettre aux acteurs du marché de rester en contact avec l’ensemble des professionnels du secteur (les agents de voyages, les professionnels du Business Travel / du Loisir) et de gagner ainsi en visibilité.", souligne Fréderic Lorin, patron du Salon.



Il a un objectif par dessus tout de: "garder le lien avec la profession tout en apportant une expertise et un service accessible gratuitement et ouvert à tous."



Au programme de ces Ateliers on notera 2 axes d’expertise avec l'information et la formation.



Ainsi, le volet conférences comprendra une vingtaine de rendez-vous pour couvrir le Loisir et le Voyage d’Affaires



- Focus Régions du Monde : comment les acteurs ont traversé la crise, quelles innovations, et comment ils voient l’avenir pour faire revenir les clients

- Focus Secteurs (Hôtellerie, Aérien, Ferroviaire, Croisières, Distribution, …) : état des lieux, innovations et perspectives



- Focus Voyage d’Affaires (EPSA x CDS Groupe)

- Focus Technologie et Innovation (Wavestone)