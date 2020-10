Les Salons du tourisme de Nantes et de Rennes connaissent leurs dates pour 2021

De nombreuses animations sont prévues.



Déjà gratuites en 2020, les entrées le seront aussi en 2021, car " on vient sur ces Salons pour acheter du voyage et non pas un ticket, " rappelle le communiqué de presse.



A noter qu’en soutien à la filière professionnelle du tourisme, les Salons du tourisme de Nantes et de Rennes offrent des garanties exceptionnelles : gel des tarifs, remises augmentées jusqu’au 27 novembre, publications Facebook offertes, assurance annulation renforcée, etc.