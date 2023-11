Les assurances pour les "Voyages Responsables"

Une nouvelle tendance se dégage dans les assurances : couvrir les voyages responsables.

Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Mardi 7 Novembre 2023

Les assurances pour les "Voyages Responsables" c'est quoi ? Les assurances pour les voyages responsables sont conçues pour protéger les voyageurs qui s'engagent dans le tourisme durable et éthique. En plus des couvertures classiques, ces assurances pourraient inclure des éléments spécifiques liés aux pratiques écoresponsables. Voici quelques aspects que devraient couvrir ces assurances : prospective...



Assistance rapatriement



Évacuation médicale écoresponsable : des services d'évacuation qui utiliseraient des moyens de transport plus durables lorsque cela est possible.

Soutien en cas de maladie ou blessure : couverture des frais médicaux qui peuvent survenir pendant le voyage, y compris dans des zones reculées.



Assurance Annulation ou Interruption de Voyage



Annulation pour des raisons éthiques : couverture si le voyage doit être annulé en raison de circonstances allant à l'encontre des principes de responsabilité du voyageur (comme une urgence environnementale ou sociale dans la destination).

Compensation pour annulation responsable : Si le voyage est annulé pour éviter un surtourisme ou en raison d'une fermeture de destination pour conservation de l'espace naturel, l'assurance pourrait couvrir certains frais non remboursables.



Assurance Bagages



Perte ou vol d'équipement responsable : couverture pour la perte ou le vol d'articles spécifiques au tourisme durable, comme l'équipement de randonnée ou de plongée écologique.



Assurance Responsabilité Civile



Impact environnemental : protection contre les réclamations pour dommages involontaires à l'environnement ou à la propriété d'autrui.



Compensation Carbone



Programmes de compensation : certaines polices pourraient inclure ou offrir la possibilité d'acheter des compensations carbone pour les émissions liées au voyage.



Assistance en Cas de Crise



Soutien en cas de catastrophe naturelle : aide et soutien si une catastrophe naturelle survient pendant le voyage, en lien avec les principes de responsabilité environnementale.



Soutien aux Projets Locaux



Contributions aux initiatives locales : certains programmes d'assurance pourraient inclure des contributions à des fonds ou des projets de développement durable dans les destinations visitées.



Engagement Éthique



Valeur éthique : certaines polices peuvent s'engager à ne pas investir dans des industries ou des pratiques considérées comme non durables ou éthiquement discutables.

Assureur de voyages responsables : une histoire de Valeurs Lors de la souscription à une assurance voyage responsable, il est important de vérifier que le fournisseur partage vos valeurs en matière de durabilité et s'engage dans des pratiques éthiques. De plus, il est conseillé de lire attentivement les termes et conditions pour comprendre exactement ce qui est couvert et dans quelles circonstances, afin de s'assurer que la couverture correspond bien aux besoins spécifiques liés au voyage responsable.



Engagement envers la Durabilité



- Compensation des émissions de carbone

- Produits d'Assurance Responsables

- Couvertures spécifiques :

- Partenariats avec des entreprises écoresponsables

- Contributions aux Projets Locaux

- Pratiques Internes Durables

- Opérations écoresponsables

- Formation du personnel

- Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE)

- Transparence et Certification



Lorsque vous recherchez un assureur de voyage écoresponsable, il est important de vérifier leur réputation et leur crédibilité en matière de durabilité. Regardez si elles ont des certifications comme le label Green Globe, ISO 14001, ou d'autres reconnaissances en matière de gestion environnementale. Il est également sage de lire les avis des clients et les études de cas pour voir comment leurs polices ont soutenu des pratiques de voyage durable dans le passé.

Lu 108 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Attentat, guerre : votre assurance voyage vous couvre-t-elle ? Piratage informatique, attaque cyber et mesure controversée, le monde du tourisme concerné !