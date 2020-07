Les entreprises françaises championnes du monde de l'endettement

La Convid-19 a aggravé encore la situation

La dette des entreprises françaises, déjà parmi les plus élevées au monde, s'est aggravée avec la crise du Covid-19 et fait courir des risques au système financier français. Au quatrième trimestre 2019, l'endettement brut des entreprises françaises (non financières) atteignait déjà plus de 150 % du PIB d'après les données de la Banque des règlements internationaux (BRI). En comparaison, l'endettement des entreprises britanniques et allemandes se situait respectivement à hauteur de 80 % et 60 % du PIB.

