Les fêtes de fin d’année à l’île Maurice

* Depuis le 1er octobre 2021, Rogers Hospitality, propriétaire de la marque hôtelière Heritage Resorts et exploitant du Domaine de Bel Ombre, compense 100% des émissions carbone du séjour de ses clients à travers son programme Now For Tomorrow. En parallèle, depuis janvier 2022, un approvisionnement à 100% en fruits et légumes, fruits de mer, volailles et viande auprès d'agriculteurs, producteurs et fournisseurs locaux.

Ce sanctuaire protégé du sud sauvage de l’île Maurice offre un environnement préservé et protégé, inscrit dans les codes de la durabilité, un vaste choix d’hébergements, d’expériences gastronomiques et d’activités de loisirs, à savoir : l’hôtellerie de charme avec son Bed & Breakfast Kaz’Alala ; l’hôtellerie de luxe avec deux établissements Heritage Resorts ; les loisirs avec le Bel Ombre Nature Reserve, le Heritage Golf Club, le Chamarel 7 Coloured Earth Geopark ; le bien-être avec les spas Seven Colours ; les restaurants gourmets tels que Le Chamarel, le Château de Bel Ombre et le C Beach Club ; le programme immobilier de Villas Valriche et les saveurs du terroir avec Agrïa.