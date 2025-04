Les voyages au service des cerveaux

Plusieurs études exposent les effets des voyages sur la santé mentale.



Globalement, on peut y lire que les vacances dans de nouveaux endroits réduisent la tension et le stress liés au travail. Ces temps d’arrêt permettraient aussi au voyageur de se sentir plus attentif et productif à son retour.



Selon une étude de la Surrey University, au Royaume-Uni, la seule planification d’un voyage générerait des émotions de bonheur et réduirait la tension et le stress.



Des chercheurs de la Corée du Sud ont même observé que l’organisation du séjour rend heureux, et que les bénéfices émotifs persistent jusqu’à un mois après le voyage.