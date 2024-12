Lionel Guérin nommé PDG d'Air Moana

Depuis le premier jour, ce projet représente bien plus qu’un défi entrepreneurial. C’est une mission que je porte avec une conviction profonde : offrir aux Polynésiens une compagnie à leur image et à leur service. La nomination de Lionel Guérin est le fruit d’une recherche minutieuse pour trouver un leader capable de transformer cette vision en réalité. Avec Lionel à nos côtés, je suis convaincu que nous franchirons les prochaines étapes avec succès, dans l’intérêt de nos îles et de leurs habitants.

Je suis impressionné par la qualité et l’implication des équipes. Leur engagement est une véritable force pour cette compagnie, et je suis honoré de rejoindre cette aventure. Air Moana me touche particulièrement, grâce à mon épouse Marania, je connais et admire profondément la culture et les valeurs polynésiennes. Cela me motive encore plus à contribuer au rayonnement de notre compagnie, et à travers elle, de la Polynésie française.

Olivier Jean Breaud, actionnaire majoritaire qui quitte la gouvernance a déclaré : «M. Lionel Guérin, a souligné dans sa déclaration : «