Moana Voyages, Ratere : "devenir le spécialiste du Pacifique Sud" d'ici 2030 🔑

Elargir le terrain de jeu est aussi un moyen d'étirer les séjours et répondre aux préoccupations environnementales.



" Ma vision et le discours que nous souhaitons propager est celui de prendre le temps. Venir en Polynésie pour 9 jours et 7 nuits ne sera plus acceptable socialement. Il faut miser sur le slow tourisme. Venez en Polynésie et découvrez pendant deux mois le Pacifique Sud ! " lance le directeur du pôle tourisme.



A noter le groupe compte 400 salariés et est présent dans divers métiers (transport, recyclage, mécanique, tourisme, numérique, pêche, mareyage...). Il exploite notamment Aremiti, compagnie de ferries inter-îles entre Moorea et Tahiti, ainsi qu'Apetahi Express qui propose des traversées de Tahiti vers les îles sous le vent.