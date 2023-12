Groupe DEGAGE : l'agence Ratere adhère à Havas Voyages en Polynésie

"En s’éloignant d’un centre-ville engorgé, l’agence entend faciliter l’accès et garantir le stationnement à ses clients. Des locaux plus spacieux et entièrement rénovés, une salle d’attente confortable et une ambiance conviviale, ce déménagement tombe à point

nommé."

"A présent bien installées, les agences Moana Voyages et Ratere vont pouvoir se consacrer pleinement à la poursuite de leur expansion en s’ouvrant notamment à l’ensemble du Pacifique.



Ainsi, après une première série de partenariats concluants, les agences veulent à présent axer leur développement sur d’autres destinations du Pacifique Sud et asseoir leur expertise sur cette région du monde."

précise un communiqué de presseDébut décembre,conclut le communiqué de presse.