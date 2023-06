Location de voitures : les zones à faibles émissions, une opportunité ?

Le sujet est surtout social : 38 % des ménages les plus pauvres possédaient un véhicule classé Crit’Air 4 ou 5, contre 10 % parmi les plus riches, selon une enquête de l’Insee publiée en 2021, mais il concerne aussi et bien évidement les déplacements affaires.



Quel sera l’impact sur les déplacements professionnels ? « De plus en plus de clients, sociétés du CAC 40, veulent passer du couple véhicule thermique/avion à train/véhicule électrique » , schématise Cédric Douls.



Une démarche dans la lignée de la démarche RSE initiée par de nombreuses entreprises.



« Pour le moment, les ZFE n’ont pas changé les habitudes de consommation du véhicule de location, ce qui les a changées c’est le covid. La crise sanitaire a créée de nouvelles habitudes. Sur la partie déplacement professionnel, nous observons moins de déplacements, mais plus longs, mais aussi pour des raisons de coûts, cela s’explique par le contexte inflationniste. Pour le moment, nos clients se déplacent encore beaucoup en voiture » , poursuit-il.



« Il peut y avoir très concrètement un impact et une modification des habitudes. Par exemple, une société pourrait préférer le train et la location d’un véhicule plutôt que l’utilisation d’un véhicule personnel avec une vignette non autorisée », confirme Guirec Grand-Clément, DG Enterprise France.