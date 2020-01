Locatour mise sur l’hôtellerie de plein-air pour se réinventer

Mais sur l’été prochain, les ventes sont déjà en hausse, glisse la direction en dévoilant une nouvelle orientation stratégique pour 2020.



Au cœur de celle-ci : un repositionnement sur les produits campings et hôtellerie de plein-air. « Le secteur a énormément évolué ces dernières années, c’est une vraie aubaine pour nous » , explique Guillaume de Marcillac, à la tête de Travel Factory.



Le secteur, qui représente 2,5 milliards d’euros par an et la moitié des lits marchands du pays d’après la FNHPA (Fédération nationale de l’hôtellerie de plein-air), « se superpose parfaitement avec la clientèle de Locatour, en termes de rapport qualité/prix, de pouvoir d’achat, de transparence et de convivialité. Nous souhaitons accélérer pour en profiter au maximum » , ajoute-t-il.



Alors que Locatour vend actuellement près de 1200 campings différents en France, le but est d’accéder le déploiement des 80 établissements « Sunissim » (en version classique, sélect ou Premium) et des 9 « villages Sunnisim » déjà existants sur des sites remarquables (Côte d’émeraude, Vendée, Ile de Ré, Dordogne, Arcachon, Argelès…).



Autres axes de développement : la vente en direct sur son site internet, et une accélération des partenariats noués avec les comités d’entreprises et les institutions du pays.



Le tout sans oublier l’essence de la marque vieille de quatre décennies : des vacances à petits prix et « patrimoniales » pour un public qui cherche à voyager au plus près et au plus simple.