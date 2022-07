L'école de tourisme Viaticus ouvre un nouveau campus à Lyon

Pour Viaticus, qui s'adresse à une génération de millenials, " le temps où l’organisation du programme éducatif se résumait à des heures de formation, des salles de travaux dirigés cloisonnées et des amphithéâtres est révolu.



La digitalisation et la collaboration entre étudiants et entreprises favorisent les travaux de groupe, l’épanouissement et l’étude de cas pratiques stimulent l’innovation et les interactions ".



L'école compte donc passer par " l’hybridation comme levier d’efficacité au travers d’un cursus 100% adapté à la saisonnalité montagne ".



Après quelques semaines de cours à Lyon, les étudiants prendront la direction des stations de ski (Tignes, les Arcs, la Plagne, La Rosière, Serre Chevalier…) pour une immersion totale au cœur des montagnes, de décembre 2022 à avril 2023.



A partir d’avril, en plus des cours et des matières prévus dans le cursus de leur école, les élèves auront accès à un cycle de conférences et de master class qui " leur permettront de bénéficier d’éclairages qui nourrissent leur compréhension du monde et d’appréhender les grands enjeux ".