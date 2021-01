MDCV : Sébastien Pisano nouveau DG du pôle hôtellerie et tourisme

Sébastien Pisano est nommé au poste de Directeur Général du pôle hôtellerie et tourisme du groupe MDCV.



Ce dernier gère plusieurs sites oenotouristiques en Provence : le Château de Berne (5 étoiles), l'Ultimate Provence, le Château Saint-Roux et le Château des Bertrands.



Avant de rejoindre le groupe fin 2020, Sébastien Pisano a travaillé pour le Groupe Hilton à différents postes et dans différents établissements. Il a notamment occupé les fonctions de directeur général du Conrad Bora Bora Nui. Il a débuté au sein du groupe Barrière.



Il est diplômé de l'Université Nice Sophia Antipolis en gestion des Entreprises et Administrations.