MSC croisières vous invite sur le salon Ditex 2022

MSC Croisières, troisième plus grande marque de croisières au monde, est leader en Europe, en Amérique du Sud, dans la région du Golfe et en Afrique australe où elle détient la plus grande part de marché et de capacité déployée que tout autre acteur du secteur. C'est également la marque de croisière mondiale qui connaît la croissance la plus rapide, avec une forte présence sur les marchés des Caraïbes, de l'Amérique du Nord et de l'Extrême-Orient.

MSC Croisières dispose d'une flotte moderne de 19 navires combiné à un plan d’investissement sans précédent dans l’industrie : la flotte est amenée à compter 23 navires de croisière d'ici 2025. À cela s’ajoute 6 navires en option jusqu’en 2030.

MSC Croisières est depuis longtemps engagée dans la préservation de l'environnement avec un objectif à long terme d'atteindre zéro émission pour ses opérations. La Compagnie réalise également de nombreux investissements dans les technologies environnementales les plus récentes afin de soutenir son développement.

La MSC Foundation a été créé par le Groupe MSC afin de faire avancer ses engagements en matière de conservation, sur le plan humain et culturel. Pour en savoir rendez-vous sur mscfoundation.org.