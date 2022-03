Madère : Top Of Travel revient à ses fondamentaux

“On a 3 Top Clubs à Madère,

séjour, circuits, multi activité (Madère aventures), circuits en randonnée et autotours, programme complet de circuits accompagnés et un grand choix d’hébergement du 3* au 5*.



Nous proposons des capacités et l’offre la plus importante de ce type de produit, avec une large gamme comprenant des adresses 4 et 5* sur l’île de Madère (Le Top Clubs Dom Pedro Madeira 4* à Machico et le Club Cocoon Four Views Oasis 4* à Caniço) et une nouveauté à Funchal avec le Top Clubs Pestana Royal 5*.



Madère est la destination fétiche de Top Of Travel. Le voyagiste y est présent depuis plus de deux décennies. Helmut Stuckelschweiger a annoncé ce week-end aux patrons et représentants des 7 réseaux représentés (cf encadré), qu’il remettait au pot des moyens conséquents pourdans l'Ile aux Fleurs..Certes, on est prévisionnellement loin de ce chiffre, en termes d’objectifs, puisqu’Mais, pour autant, le TO se donne les moyens de ses ambitions en termes de capacité.précise Olivier Velter, directeur commercial, qui détaille la programmation :Ce dernier établissement, très bien situé, a été complètement rénové en 2020., face à l’océan.